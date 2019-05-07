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12:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Хоккеист «Коламбуса» не обиделся на нокаут в решающем матче

Удар, который мог все поменять.

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Источник: РИА "Новости"

Защитник «Бостона» Чарли Макэвой не по правилам применил силовой прием против форварда «Коламбуса» Джоша Андерсона.

Американский хоккеист в конце 2-го периода попал плечом в голову сопернику, судьи удалили его за это на две минуты, хотя многие посчитали, что Макэвоя должны были удалять до конца матча, а «Бостон» нужно было наказать 5-минутным штрафом.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Коламбус» не использовал это большинство при счете 0:1 и в итоге уступил 0:3, проиграв серию в 6 матчах.

В третьем периоде Андерсон вернулся в игру после прохождения теста на сотрясение и после матча пожал руку Макэвою, показав, что он на него не в обиде.

Во время загрузки произошла ошибка.

Алексей Иванов

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