Хоккеист «Коламбуса» не обиделся на нокаут в решающем матче

Защитник «Бостона» Чарли Макэвой не по правилам применил силовой прием против форварда «Коламбуса» Джоша Андерсона. Американский хоккеист в конце 2-го периода попал плечом в голову сопернику, судьи удалили его за это на две минуты, хотя многие посчитали, что Макэвоя должны были удалять до конца матча, а «Бостон» нужно было наказать 5-минутным штрафом.

«Коламбус» не использовал это большинство при счете 0:1 и в итоге уступил 0:3, проиграв серию в 6 матчах.



В третьем периоде Андерсон вернулся в игру после прохождения теста на сотрясение и после матча пожал руку Макэвою, показав, что он на него не в обиде.