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19:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Панарин и Бобровский проводят отпуск в Майами (фото)

Главные свободные агенты НХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Игроки «Коламбуса» Артемий Панарин и Сергей Бобровский после окончания сезона в НХЛ прилетели во Флориду. Оба хоккеиста проводят отпуск в Майами.

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«Время отдыхать! Удачи сборной!» — написал Панарин в инстаграме.

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Бобровский и Панарин этим летом станут неограниченно свободными агентами и сами смогут выбирать команду, в которой продолжат карьеру.

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Оба хоккеиста могут заключить многолетние контракты с зарплатой 10 млн долларов в год.

Алексей Иванов

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