Панарин и Бобровский проводят отпуск в Майами (фото)
Главные свободные агенты НХЛ.
Главные свободные агенты НХЛ.
Игроки «Коламбуса» Артемий Панарин и Сергей Бобровский после окончания сезона в НХЛ прилетели во Флориду. Оба хоккеиста проводят отпуск в Майами.
«Время отдыхать! Удачи сборной!» — написал Панарин в инстаграме.
Бобровский и Панарин этим летом станут неограниченно свободными агентами и сами смогут выбирать команду, в которой продолжат карьеру.
Оба хоккеиста могут заключить многолетние контракты с зарплатой 10 млн долларов в год.
Алексей Иванов