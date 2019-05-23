Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Канада
Швейцария
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Россия
США
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Чехия
Германия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Финляндия
Швеция
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21.05
Швеция4
Россия7
Хоккей. НХЛ
22.05
Сент-Луис Блюз5
Сан-Хосе Шаркс1
Все события
Фоторепортажи
11ЦСКА выиграл Евролигу
8Невероятный камбэк ЦСКА в Евролиге
16:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщик «Сент-Луиса» выиграет сто тысяч долларов, если его команда возьмет Кубок Стэнли

Поставил на команду, когда в нее никто не верил.

Наверх
Источник: AP 2019

Болельщик «Сент-Луиса» Скотт Берри в январе был в командировке в Лас-Вегасе и поставил на победу команды в Кубке Стэнли 400 долларов. Теперь он может выиграть 100 000 долларов, если «блюзмены» победят в финале «Бостон».

Интересно, что 1 января «Сент-Луис» занимал последнее место в турнирной таблице. Шансы команды попасть в плей-офф были минимальны.

«Я сделал эту ставку сердцем. Перед тем, как улететь из Лас-Вегаса, я подумал, что если бы играл здесь в казино, то спустил бы долларов 500. Так что я решил их потратить, поставив 100 долларов на «Кардиналс» в бейсболе и остальную сумму на «Блюз», — рассказал Берри ESPN.

Во время загрузки произошла ошибка.

Болельщик «Сент-Луиса» не планирует переуступать свою ставку другим людям, чтобы гарантированно остаться в прибыли. Ему уже предлагали 20 и 40 тысяч долларов, но Скотт отказал покупателям.

«Я ни в коем случае не миллионер и мог бы с пользой потратить вырученные деньги. Но тут свое берет упрямство. Я верю в команду всем сердцем, поэтому верю и в свою ставку», — сообщил Берри.

Алексей Иванов

Сент-Луис Блюз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
У России все хорошо, а у США не очень. Что тревожит перед матчем
СМИ: Гвардиола согласовал с «Ювентусом» четырехлетний контракт
Тульский «Арсенал» идет в Европу. В каком виде – непонятно
Сборная США — бумажный тигр. С виду крутая, на деле — так себе
Сборная США потеряла двух игроков перед матчем с Россией
От позора Лейк-Плэсида до триумфа. Все о матчах России и США
Незаметный герой России. Наш лучший центр на ЧМ — это не Малкин
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь