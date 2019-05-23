Болельщик «Сент-Луиса» выиграет сто тысяч долларов, если его команда возьмет Кубок Стэнли

Болельщик «Сент-Луиса» Скотт Берри в январе был в командировке в Лас-Вегасе и поставил на победу команды в Кубке Стэнли 400 долларов. Теперь он может выиграть 100 000 долларов, если «блюзмены» победят в финале «Бостон».



Интересно, что 1 января «Сент-Луис» занимал последнее место в турнирной таблице. Шансы команды попасть в плей-офф были минимальны.



«Я сделал эту ставку сердцем. Перед тем, как улететь из Лас-Вегаса, я подумал, что если бы играл здесь в казино, то спустил бы долларов 500. Так что я решил их потратить, поставив 100 долларов на «Кардиналс» в бейсболе и остальную сумму на «Блюз», — рассказал Берри ESPN.