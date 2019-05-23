Болельщик «Сент-Луиса» выиграет сто тысяч долларов, если его команда возьмет Кубок Стэнли
Поставил на команду, когда в нее никто не верил.
Поставил на команду, когда в нее никто не верил.
Болельщик «Сент-Луиса» Скотт Берри в январе был в командировке в
Интересно, что 1 января «Сент-Луис» занимал последнее место в турнирной таблице. Шансы команды попасть в
«Я сделал эту ставку сердцем. Перед тем, как улететь из
Болельщик «Сент-Луиса» не планирует переуступать свою ставку другим людям, чтобы гарантированно остаться в прибыли. Ему уже предлагали 20 и 40 тысяч долларов, но Скотт отказал покупателям.
«Я ни в коем случае не миллионер и мог бы с пользой потратить вырученные деньги. Но тут свое берет упрямство. Я верю в команду всем сердцем, поэтому верю и в свою ставку», — сообщил Берри.
Алексей Иванов