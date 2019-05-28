Защитник «Бостона» получил рассечение руки после броска Тарасенко (видео)
Все для победы.
Все для победы.
Капитан «Бостона» Здено Хара вынужден был уйти в раздевалку по ходу первого матча финала Кубка Стэнли против «Сент-Луиса».
В третьем периоде шайба после кистевого броска российского форварда «Блюз» Владимира Тарасенко попала в незащищенное место на руке Хары.
Словацкий защитник ушел в раздевалку, чтобы ему наложили швы на место рассечения.
«Со мной все будет в порядке, это всего лишь рассечение», — сказал после матча Хара.
«Бостон» одержал волевую победу над «Сент-Луисом», забив 4 гола после счета 0:2.
Алексей Иванов
|Брюс Кэссиди
|Крэйг Беруби
|Туукка Раск
|Джордан Биннингтон(Джордан Биннингтон)
|03:37
|Шон Керали
|07:23
|Брэйден Шенн(Джейден Шворц, Джей Боумистер)
|13:15
|Дэвид Перрон
|16:45
|Роберт Томас
|21:00
|Владимир Тарасенко(Брэйден Шенн)
|22:16
|Коннор Клифтон(Шон Керали, Йоаким Нордстрем)
|25:25
|Джоэль Эдмундсон
|31:04
|Оскар Сундквист
|32:41
|Чарли Макэвой
|45:21
|Шон Керали(Ноэль Аккьяри, Здено Хара)
|46:55
|Давид Крейчи
|53:28
|Сэм Блэй
|58:11
|Брэд Маршан
Шон Керали (Бостон Брюинз), Маркус Юханссон (Бостон Брюинз), Коннор Клифтон (Бостон Брюинз)
|4
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0