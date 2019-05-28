Защитник «Бостона» получил рассечение руки после броска Тарасенко (видео)

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Капитан «Бостона» Здено Хара вынужден был уйти в раздевалку по ходу первого матча финала Кубка Стэнли против «Сент-Луиса».

В третьем периоде шайба после кистевого броска российского форварда «Блюз» Владимира Тарасенко попала в незащищенное место на руке Хары.

Словацкий защитник ушел в раздевалку, чтобы ему наложили швы на место рассечения.

«Со мной все будет в порядке, это всего лишь рассечение», — сказал после матча Хара.

«Бостон» одержал волевую победу над «Сент-Луисом», забив 4 гола после счета 0:2.