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17:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Защитник «Бостона» получил рассечение руки после броска Тарасенко (видео)

Все для победы.

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Источник: Reuters

Капитан «Бостона» Здено Хара вынужден был уйти в раздевалку по ходу первого матча финала Кубка Стэнли против «Сент-Луиса».

В третьем периоде шайба после кистевого броска российского форварда «Блюз» Владимира Тарасенко попала в незащищенное место на руке Хары.

Во время загрузки произошла ошибка.

Словацкий защитник ушел в раздевалку, чтобы ему наложили швы на место рассечения.

«Со мной все будет в порядке, это всего лишь рассечение», — сказал после матча Хара.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Бостон» одержал волевую победу над «Сент-Луисом», забив 4 гола после счета 0:2.

Алексей Иванов

Бостон Брюинз
4:2
0:1, 2:1, 2:0
Сент-Луис Блюз
Хоккей, НХЛ, Финал28.05.2019, 03:00 (МСК UTC+3)TD Garden, 17565 зрителей
Главные тренеры
Брюс КэссидиКрэйг Беруби
Вратари
Туукка РаскДжордан Биннингтон(Джордан Биннингтон)
1-й период
03:37Шон Керали
07:23Брэйден Шенн(Джейден Шворц, Джей Боумистер)
13:15Дэвид Перрон
16:45Роберт Томас
2-й период
21:00Владимир Тарасенко(Брэйден Шенн)
22:16Коннор Клифтон(Шон Керали, Йоаким Нордстрем)
25:25Джоэль Эдмундсон
31:04Оскар Сундквист
32:41Чарли Макэвой
3-й период
45:21Шон Керали(Ноэль Аккьяри, Здено Хара)
46:55Давид Крейчи
53:28Сэм Блэй
58:11Брэд Маршан
Лучшие игроки матча
Шон Керали (Бостон Брюинз), Маркус Юханссон (Бостон Брюинз), Коннор Клифтон (Бостон Брюинз)
Статистика
4Штрафное время10
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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