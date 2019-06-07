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15:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Судьи пропустили удар Барбашева в голову (видео)

Но его все равно могут дисквалифицировать.

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Источник: РИА "Новости"

В 5-м матче финала Кубка Стэнли форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев применил опасный силовой прием против нападающего «Бостона» Маркуса Юханссона.

Россиянин попал сопернику плечом в голову и отправил его в нокдаун. Судьи не увидели в этом эпизоде нарушения.

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Тем не менее, Барбашева могут дисквалифицировать на матч, если такое решение вынесет Комиссия по безопасности игроков.

«Считаю, что тут должна быть дисквалификация на один матч. Барбашев не просто попал в голову Юханссону, но и сделал движение в его сторону. Это такой же хит, какой сделал Чарли Макэвой против Джоша Андерсона в серии “Бостон” — “Коламбус” И Макэвоя тогда наказали пропуском одного матча», — сказал эксперт Крэйг Баттон в эфире TSN.

Юханссон продолжил матч и провел на льду 17 минут.

Позже в этом матче судьи пропустили еще один фол игрока «Сент-Луиса» Тайлера Бозака, после которого был забит победный гол.

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Алексей Иванов

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