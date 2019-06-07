Судьи пропустили удар Барбашева в голову (видео)

Тем не менее, Барбашева могут дисквалифицировать на матч, если такое решение вынесет Комиссия по безопасности игроков.



«Считаю, что тут должна быть дисквалификация на один матч. Барбашев не просто попал в голову Юханссону, но и сделал движение в его сторону. Это такой же хит, какой сделал Чарли Макэвой против Джоша Андерсона в серии “Бостон” — “Коламбус” И Макэвоя тогда наказали пропуском одного матча», — сказал эксперт Крэйг Баттон в эфире TSN.



Юханссон продолжил матч и провел на льду 17 минут.



Позже в этом матче судьи пропустили еще один фол игрока «Сент-Луиса» Тайлера Бозака, после которого был забит победный гол.