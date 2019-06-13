Овечкин с женой сходили на концерт Бузовой (фото)

Хоккеист Александр Овечкин приехал в отпуск на курорт в Турции. Компанию игроку сборной России составили жена Анастасия и баскетболист Виталий Фридзон. Все вместе они побывали на концерте Ольги Бузовой в отеле Titanic Deluxe Golf Belek.



«Мои хорошие, так рада, что вы есть у меня. Спасибо огромное вам за вашу любовь и поддержку. Спасибо, что были сегодня со мной», — подписала совместное фото Бузова в инстаграме.