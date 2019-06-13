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17:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин с женой сходили на концерт Бузовой (фото)

Форвард сборной России отдыхает в Турции.

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Источник: РИА "Новости"

Хоккеист Александр Овечкин приехал в отпуск на курорт в Турции. Компанию игроку сборной России составили жена Анастасия и баскетболист Виталий Фридзон. Все вместе они побывали на концерте Ольги Бузовой в отеле Titanic Deluxe Golf Belek.

«Мои хорошие, так рада, что вы есть у меня. Спасибо огромное вам за вашу любовь и поддержку. Спасибо, что были сегодня со мной», — подписала совместное фото Бузова в инстаграме.

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До этого семья Овечкиных проводила время в Москве, куда приехала после чемпионата мира в Словакии.

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Так Ольга Бузова отдыхала перед концертом в Турции.

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Алексей Иванов

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