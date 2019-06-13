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18:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщик «Сент-Луиса» выиграл сто тысяч долларов, поставив на победу в Кубке Стэнли

Есть на что отметить чемпионский титул!

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9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Болельщик «Сент-Луиса» Скотт Берри стал богаче на сто тысяч долларов благодаря победе своей команды в Кубке Стэнли.

«Блюзмены» не были фаворитами в 7-м матче против «Бостона», но смогли выиграть в гостях 4:1 и впервые в своей истории взять главный трофей НХЛ.

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Берри в январе 2019-го был в командировке в Лас-Вегасе и поставил на победу команды в Кубке Стэнли 400 долларов. При этом еще 1 января «Сент-Луис» занимал последнее место в турнирной таблице. Шансы команды попасть в плей-офф были минимальны.

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Болельщику «Блюз» предлагали различные суммы, чтобы выкупить его ставку — в том числе 75 тысяч долларов, когда «Сент-Луис» вел 3−2 в финальной серии. Но Скотт Берри всем отказал и выиграл в итоге 100 тысяч.

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Так Берри реагировал на победу «Блюз» во втором матче серии в Бостоне.

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Алексей Иванов

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