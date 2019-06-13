Болельщик «Сент-Луиса» выиграл сто тысяч долларов, поставив на победу в Кубке Стэнли

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Болельщик «Сент-Луиса» Скотт Берри стал богаче на сто тысяч долларов благодаря победе своей команды в Кубке Стэнли.



«Блюзмены» не были фаворитами в 7-м матче против «Бостона», но смогли выиграть в гостях 4:1 и впервые в своей истории взять главный трофей НХЛ.

Берри в январе 2019-го был в командировке в Лас-Вегасе и поставил на победу команды в Кубке Стэнли 400 долларов. При этом еще 1 января «Сент-Луис» занимал последнее место в турнирной таблице. Шансы команды попасть в плей-офф были минимальны.

Болельщику «Блюз» предлагали различные суммы, чтобы выкупить его ставку — в том числе 75 тысяч долларов, когда «Сент-Луис» вел 3−2 в финальной серии. Но Скотт Берри всем отказал и выиграл в итоге 100 тысяч.

Так Берри реагировал на победу «Блюз» во втором матче серии в Бостоне.