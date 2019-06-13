Болельщик «Сент-Луиса» выиграл сто тысяч долларов, поставив на победу в Кубке Стэнли
Есть на что отметить чемпионский титул!
Есть на что отметить чемпионский титул!
Болельщик «Сент-Луиса» Скотт Берри стал богаче на сто тысяч долларов благодаря победе своей команды в Кубке Стэнли.
«Блюзмены» не были фаворитами в 7-м матче против «Бостона», но смогли выиграть в гостях 4:1 и впервые в своей истории взять главный трофей НХЛ.
Берри в январе 2019-го был в командировке в
Болельщику «Блюз» предлагали различные суммы, чтобы выкупить его ставку — в том числе 75 тысяч долларов, когда «Сент-Луис» вел 3−2 в финальной серии. Но Скотт Берри всем отказал и выиграл в итоге 100 тысяч.
Так Берри реагировал на победу «Блюз» во втором матче серии в Бостоне.
Алексей Иванов