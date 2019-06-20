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17:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратарь «Монреаля» удивил мальчика на вручении наград в Лас-Вегасе

Трогательная сцена.

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НХЛ во время итоговой церемонии сезона в Лас-Вегасе снова показала, как заботится о юных болельщиках. Лига пригласила 11-летнего Андерсона Уайтхеда, который в прошлом году остался без матери — она умерла от рака.

Перед смертью она пообещала сыну, что он обязательно встретится со своим кумиром — вратарем «Монреаля» Кэри Прайсом. Канадский голкипер исполнил ее пожелание в марте 2019-го.

А сегодня Прайс еще раз удивил мальчика, выйдя к нему на сцену. От шока Андерсон заплакал, но вратарь «Монреаля» успокоил его и пригласил на Матч всех звезд в следующем году.

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Полностью этот эпизод трансляции можно посмотреть здесь.

Алексей Иванов

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