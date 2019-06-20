Вратарь «Монреаля» удивил мальчика на вручении наград в Лас-Вегасе
Трогательная сцена.
Трогательная сцена.
НХЛ во время итоговой церемонии сезона в
Перед смертью она пообещала сыну, что он обязательно встретится со своим кумиром — вратарем «Монреаля» Кэри Прайсом. Канадский голкипер исполнил ее пожелание в марте 2019-го.
А сегодня Прайс еще раз удивил мальчика, выйдя к нему на сцену. От шока Андерсон заплакал, но вратарь «Монреаля» успокоил его и пригласил на Матч всех звезд в следующем году.
Полностью этот эпизод трансляции можно посмотреть здесь.
Алексей Иванов