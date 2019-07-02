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11:47 (мск), источник: Sportmail.ru

«Живем один раз». Панарин и Бобровский попрощались с «Коламбусом» в соцсетях

Русские суперзвезды уехали из Огайо.

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Источник: AP 2019

1 июля в НХЛ открылся рынок свободных агентов, и два россиянина покинули «Коламбус». Форвард Артемий Панарин подписал 7-летний контракт с «Рейнджерс», а вратарь Сергей Бобровский следующие 7 лет проведет во «Флориде».

Оба хоккеиста попрощались с «Блю Джекетс» в инстаграме.

«Дорогой “Коламбус”, хочу сказать спасибо за теплый прием и за то, что приняли в семью “Блю Джекетс”. Я был очень рад играть за “Коламбус”. Надеюсь, вы не очень злитесь на меня. Живем только один раз», — написал Панарин.

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«Дорогие фанаты CBJ. Я принял решение двигаться дальше. Это было интересное путешествие. Мы сделали много хороших вещей, и я желаю “Коламбусу” дальнейшего развития и успехов. Да, мы не добились главного, но мы стали сильной, боеспособной командой.

Каждый из нас пишет свою историю, и сегодня это мое решение. От всего сердца я хочу поблагодарить вас за вашу поддержку и любовь за все время моего пребывания в CBJ.

Я хочу поблагодарить город Коламбус за радушный прием. Я хочу поблагодарить своих партнеров по команде. Без вас я ничего бы не добился. Для меня было большим удовольствием выходить на игры и бороться за победы плечом к плечу с вами. Хочу поблагодарить весь клуб Blue Jackets, тренерский штаб и весь обслуживающий персонал.

Коламбус навсегда останется жить в моем сердце», — обратился к болельщикам Бобровский.

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Бобровский попал в «Коламбус» после обмена из «Филадельфии» и отыграл за клуб 7 сезонов.

Панарина в «Блю Джекетс» обменял «Чикаго», Артемий провел в команде два сезона и установил бомбардирский рекорд «Коламбуса» по очкам (87).

Алексей Иванов

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