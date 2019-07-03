«С такой едой в спортзал надо два раза в день ходить». Ковальчук отдыхает в Италии (фото)
Капитан сборной России Илья Ковальчук рассказал, как проводит свободное время этим летом.
Капитан сборной России Илья Ковальчук рассказал, как проводит свободное время этим летом.
Хоккеист вместе с женой Николь сейчас отдыхает в Италии. Пара побывала в Венеции…
… и во Флоренции.
Отдельным постом Ковальчук выразил восхищение местной едой.
«С такой едой в спортзал надо 2 раза в день ходить, минимум», — подписал он фото в инстаграме.
Ковальчук прошлым летом подписал трехлетний контракт с «Лос-Анджелесом», за сезон он набрал 34 очка в 64 матчах.
Алексей Иванов