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18:19 (мск), источник: Sportmail.ru

«С такой едой в спортзал надо два раза в день ходить». Ковальчук отдыхает в Италии (фото)

Капитан сборной России Илья Ковальчук рассказал, как проводит свободное время этим летом.

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Источник: AP 2019

Хоккеист вместе с женой Николь сейчас отдыхает в Италии. Пара побывала в Венеции…

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… и во Флоренции.

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Отдельным постом Ковальчук выразил восхищение местной едой.

«С такой едой в спортзал надо 2 раза в день ходить, минимум», — подписал он фото в инстаграме.

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Ковальчук прошлым летом подписал трехлетний контракт с «Лос-Анджелесом», за сезон он набрал 34 очка в 64 матчах.

Алексей Иванов

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