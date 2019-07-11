Панарин и Бобровский вместе отдыхают в Италии (фото)
Сразу после подписания мощных контрактов в НХЛ.
Сразу после подписания мощных контрактов в НХЛ.
Российские хоккеисты Артемий Панарин и Сергей Бобровский вновь проводят совместный отпуск. Бывшие одноклубники улетели в Италию после того, как подписали новые контракты в НХЛ.
Компанию новичку «Рейнджерс» Артемию Панарину составила его девушка Алиса Знарок, а новому вратарю «Флориды» Сергею Бобровскому — его жена Ольга.
Хоккеисты с семьями и друзьями отдыхают в районе Неаполя и выходят на прогулку в Тирренское море.
Алексей Иванов