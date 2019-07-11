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14:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Панарин и Бобровский вместе отдыхают в Италии (фото)

Сразу после подписания мощных контрактов в НХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Российские хоккеисты Артемий Панарин и Сергей Бобровский вновь проводят совместный отпуск. Бывшие одноклубники улетели в Италию после того, как подписали новые контракты в НХЛ.

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Компанию новичку «Рейнджерс» Артемию Панарину составила его девушка Алиса Знарок, а новому вратарю «Флориды» Сергею Бобровскому — его жена Ольга.

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Хоккеисты с семьями и друзьями отдыхают в районе Неаполя и выходят на прогулку в Тирренское море.

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Алексей Иванов

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