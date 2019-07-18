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18 июля, источник: Sportmail.ru

Кубок Стэнли превратили в сырную тарелку (фото)

Хоккеисты «Сент-Луиса» продолжают развлекаться.

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Источник: AP 2019

Игроки «Блюз» продолжают отмечать первое чемпионство в истории клуба. В Кубке Стэнли уже подавали пасту, угощали друзей маргаритой, теперь трофею пришло время побывать сырной тарелкой.

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Именно в этом качестве его использовал защитник «Сент-Луиса» Роберт Бортуццо. 30-летний хоккеист взял трофей на водную прогулку.

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За день Бортуццо также побывал с Кубком Стэнли в детском центре, а затем устроил вечеринку для родных и друзей.

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Алексей Иванов

Сент-Луис Блюз
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