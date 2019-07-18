Кубок Стэнли превратили в сырную тарелку (фото)
Хоккеисты «Сент-Луиса» продолжают развлекаться.
Хоккеисты «Сент-Луиса» продолжают развлекаться.
Игроки «Блюз» продолжают отмечать первое чемпионство в истории клуба. В Кубке Стэнли уже подавали пасту, угощали друзей маргаритой, теперь трофею пришло время побывать сырной тарелкой.
Именно в этом качестве его использовал защитник «Сент-Луиса» Роберт Бортуццо. 30-летний хоккеист взял трофей на водную прогулку.
За день Бортуццо также побывал с Кубком Стэнли в детском центре, а затем устроил вечеринку для родных и друзей.
Алексей Иванов