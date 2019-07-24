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14:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Покер, рыбалка, сап-серфинг. Как проводит лето Малкин (фото)

У Евгения все хорошо.

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Источник: AP 2019

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, как и многие энхаэловцы, уже самостоятельно тренируется перед новым сезоном. При этом хоккеист сборной России не забывает рассказывать своим болельщикам, как отдыхал этим летом.

Сразу после чемпионата мира Евгений прилетел к семье, его сыну как раз исполнилось три года.

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Форвард «Питтсбурга» также освоил популярный сап-серфинг.

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И, конечно, выбрался на рыбалку.

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Этим летом «пингвины» расстались со звездным нападающим Филом Кесселом, с которым выиграли два Кубка Стэнли. Малкин попрощался с партнером по звену, напомнив про его ворчливый характер, и добавил хештег #толстый.

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Бывает, что Евгению не с кем сразиться в покер. Но Илья Ковальчук обещал составить компанию.

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Летний Евгений Малкин.

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Алексей Иванов

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