Покер, рыбалка, сап-серфинг. Как проводит лето Малкин (фото)
У Евгения все хорошо.
У Евгения все хорошо.
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, как и многие энхаэловцы, уже самостоятельно тренируется перед новым сезоном. При этом хоккеист сборной России не забывает рассказывать своим болельщикам, как отдыхал этим летом.
Сразу после чемпионата мира Евгений прилетел к семье, его сыну как раз исполнилось три года.
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И, конечно, выбрался на рыбалку.
Этим летом «пингвины» расстались со звездным нападающим Филом Кесселом, с которым выиграли два Кубка Стэнли. Малкин попрощался с партнером по звену, напомнив про его ворчливый характер, и добавил хештег #толстый.
Бывает, что Евгению не с кем сразиться в покер. Но Илья Ковальчук обещал составить компанию.
Летний Евгений Малкин.
Алексей Иванов