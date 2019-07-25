«Срочно требуется тренер по гимнастике». Удивительная подготовка Бобровского к сезону (видео)
Сергей в порядке.
Сергей в порядке.
Сергей Бобровский этим летом подписал один из самых дорогих контрактов для голкиперов НХЛ, но не стал на этом успокаиваться. Российский вратарь и раньше был известен как монстр тренировок, но, кажется, только сейчас он начал показывать, как готовится к
Во время танцев с Артемием Панариным (теперь уже бывшим одноклубником по «Коламбусу») Бобровский уже демонстрировал свою невероятную растяжку.
С гибкостью рук у 30-летнего вратаря тоже все в порядке.
Теперь Бобровский еще и освоил сальто вперед.
10 дней назад Бобровский отдыхал в Италии и внезапно
«Флориде» повезло с таким голкипером.
Алексей Иванов