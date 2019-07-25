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10:43 (мск), источник: Sportmail.ru

«Срочно требуется тренер по гимнастике». Удивительная подготовка Бобровского к сезону (видео)

Сергей в порядке.

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Источник: AP 2019

Сергей Бобровский этим летом подписал один из самых дорогих контрактов для голкиперов НХЛ, но не стал на этом успокаиваться. Российский вратарь и раньше был известен как монстр тренировок, но, кажется, только сейчас он начал показывать, как готовится к тренинг-кэмпу в сентябре и сезону в целом.

Во время танцев с Артемием Панариным (теперь уже бывшим одноклубником по «Коламбусу») Бобровский уже демонстрировал свою невероятную растяжку.

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С гибкостью рук у 30-летнего вратаря тоже все в порядке.

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Теперь Бобровский еще и освоил сальто вперед.

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10 дней назад Бобровский отдыхал в Италии и внезапно кое-что понял: «Срочно требуется тренер по гимнастике. Растяжка в порядке. Акробатику необходимо подтянуть».

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«Флориде» повезло с таким голкипером.

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Алексей Иванов

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