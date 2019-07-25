«Срочно требуется тренер по гимнастике». Удивительная подготовка Бобровского к сезону (видео)

Сергей Бобровский этим летом подписал один из самых дорогих контрактов для голкиперов НХЛ, но не стал на этом успокаиваться. Российский вратарь и раньше был известен как монстр тренировок, но, кажется, только сейчас он начал показывать, как готовится к тренинг-кэмпу в сентябре и сезону в целом.



Во время танцев с Артемием Панариным (теперь уже бывшим одноклубником по «Коламбусу») Бобровский уже демонстрировал свою невероятную растяжку.