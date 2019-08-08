Овечкин побывал в Запретном городе и на Великой Китайской стене (фото)
Александру понравилось.
Александру понравилось.
Российский хоккеист Александр Овечкин продолжает знакомиться с культурой Китая. Форвард «Вашингтона» побывал в Запретном городе — Дворцовом комплексе китайских императоров в Пекине.
В прошлом в Запретном городе могли находиться только император и его приближенные. В XX веке там был создан музей.
Также Овечкин посетил еще одну достопримечательность Китая — Великую Китайскую стену.
В Китае Овечкин является послом НХЛ. Капитан «Кэпиталс» дает
Алексей Иванов