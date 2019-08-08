Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
27
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
42
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
12
Хоккей. НХЛ
10.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
15
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
14
Все события
Фоторепортажи
15Список «Спартака» на выход. Кто ушел от Кононова
14ЦСКА — «Локомотив»: ВАР помог армейцам победить
16:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин побывал в Запретном городе и на Великой Китайской стене (фото)

Александру понравилось.

Наверх
Источник: AP 2019

Российский хоккеист Александр Овечкин продолжает знакомиться с культурой Китая. Форвард «Вашингтона» побывал в Запретном городе — Дворцовом комплексе китайских императоров в Пекине.

Во время загрузки произошла ошибка.

В прошлом в Запретном городе могли находиться только император и его приближенные. В XX веке там был создан музей.

Также Овечкин посетил еще одну достопримечательность Китая — Великую Китайскую стену.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Китае Овечкин является послом НХЛ. Капитан «Кэпиталс» дает мастер-классы детям и встречаются с хоккейными чиновниками и спонсорами.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Алексей Иванов

Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Трансфер Неймара: «Реал» отдает €120 млн и Модрича
«Интер» объявил о переходе Лукаку из «Манчестер Юнайтед»
СМИ: ЦСКА отказался продавать нападающего в клуб АПЛ
Чемпион России в составе «Зенита» перешел в ФК «Сочи»
Названы претенденты на звание лучшего нападающего ЛЧ
Агент Чалова объяснил, почему форвард остался в ЦСКА
«Барселона» попросила Неймара отклонить предложение «Реала»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь