Овечкин попробовал себя в прыжках в высоту (видео)
С техникой все в порядке.
С техникой все в порядке.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин продолжает готовится к регулярному сезону НХЛ в Москве. Хоккеист занимается вместе с тренером по физподготовке Павлом Бурлаченко.
Недавно Овечкин попробовал себя в прыжках в высоту. Высота, на которой была установлена планка, неизвестна, но взял ее Александр Великий уверенно.
Овечкин работает с Бурлаченко последние несколько лет. Вот такой у них бывает разминка.
Год назад «Вашингтон» победил в Кубке Стэнли, а Александр был назван лучшим игроком
Алексей Иванов