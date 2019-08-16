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17:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин попробовал себя в прыжках в высоту (видео)

С техникой все в порядке.

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Источник: РИА "Новости"

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин продолжает готовится к регулярному сезону НХЛ в Москве. Хоккеист занимается вместе с тренером по физподготовке Павлом Бурлаченко.

Недавно Овечкин попробовал себя в прыжках в высоту. Высота, на которой была установлена планка, неизвестна, но взял ее Александр Великий уверенно.

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Овечкин работает с Бурлаченко последние несколько лет. Вот такой у них бывает разминка.

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Год назад «Вашингтон» победил в Кубке Стэнли, а Александр был назван лучшим игроком плей-офф. Свою роль в этих достижениях сыграл и летний тренер Овечкина по физподготовке.

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Алексей Иванов

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