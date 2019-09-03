Панарину не понравился его рейтинг в игре NHL20

Новичок «Рейнджерс» Артемий Панарин оценил свой рейтинг в игре NHL20 от EA Sports.



«Не очень этому рад, EA Sports! Буду много работать, чтобы выйти на первое место в рейтинге и получить оценку 99. Кстати, а почему так странно клюшку обмотали», — твитнул Артемий.