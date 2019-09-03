Панарину не понравился его рейтинг в игре NHL20
Но Артемий не унывает.
Но Артемий не унывает.
Новичок «Рейнджерс» Артемий Панарин оценил свой рейтинг в игре NHL20 от EA Sports.
«Не очень этому рад, EA Sports! Буду много работать, чтобы выйти на первое место в рейтинге и получить оценку 99. Кстати, а почему так странно клюшку обмотали», — твитнул Артемий.
Также Панарин попросил EA Sports правильно написать его имя в игре: «не Artemi, а ArtemiY».
Самый высокий рейтинг в NHL20 принадлежит центрфорварду «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду — 94. У лучшего из россиян Александра Овечкина — 92, он занимает третье место в этом рейтинге.
Алексей Иванов