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11:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Панарину не понравился его рейтинг в игре NHL20

Но Артемий не унывает.

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Источник: AP 2019

Новичок «Рейнджерс» Артемий Панарин оценил свой рейтинг в игре NHL20 от EA Sports.

«Не очень этому рад, EA Sports! Буду много работать, чтобы выйти на первое место в рейтинге и получить оценку 99. Кстати, а почему так странно клюшку обмотали», — твитнул Артемий.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также Панарин попросил EA Sports правильно написать его имя в игре: «не Artemi, а ArtemiY».

Самый высокий рейтинг в NHL20 принадлежит центрфорварду «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду — 94. У лучшего из россиян Александра Овечкина — 92, он занимает третье место в этом рейтинге.

Алексей Иванов

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