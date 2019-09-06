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15:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Ярушин проиграл Бобровскому в конкурсе буллитов (видео)

Но шоу удалось.

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Источник: AP 2019

Известный актер и шоумен Станислав Ярушин второй год подряд устроил соревнование со звездным вратарем НХЛ Сергеем Бобровским. По условиям спора он должен был забить голкиперу минимум два буллита из 10.

Год назад в Челябинске Ярушин реализовал лишь одну попытку. На этот раз конкурс провели в Новосибирске после матча «Сибирь» — «Адмирал».

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Ярушин начал серию буллитов с гола, но остальные девять попыток Бобровский отразил и снова выиграл этот спор.

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«Мы сделали это второй год подряд! И будем делать дальше… Мой друг, Сергей Бобровский, спасибо! Вчера я всё тебе сказал. Сегодня немного грустно от того, что это закончилось. Будем ждать следующего года.

Ты большой профессионал, ты уже всем всё доказал. И хочу пожелать только одного… ты знаешь! Мы знаем!

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Спасибо всем, кто был на трибунах. За вашу невероятную поддержку! Мы попытались уделить внимание всем. Извините, если кого-то обидели… ну просто нереально порой угодить каждому…

А так, всё получилось! На сто процентов. И дело ни в том, кто победил, кто проиграл… Главное, что мы это старались сделать от души, искренне и на радость зрителю… На следующий год «Достать Бобровского-3″. Где? В каком городе? Не знаю… пока не знаю. Будем скромно ждать приглашения», — написал Ярушин в инстаграме.

Теперь по условиям спора Ярушин должен написать песню, а его тренер Артемий Панарин должен станцевать под нее.

Алексей Иванов

НХЛ
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