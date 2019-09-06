Ярушин проиграл Бобровскому в конкурсе буллитов (видео)
Но шоу удалось.
Но шоу удалось.
Известный актер и шоумен Станислав Ярушин второй год подряд устроил соревнование со звездным вратарем НХЛ Сергеем Бобровским. По условиям спора он должен был забить голкиперу минимум два буллита из 10.
Год назад в Челябинске Ярушин реализовал лишь одну попытку. На этот раз конкурс провели в Новосибирске после матча «Сибирь» — «Адмирал».
Ярушин начал серию буллитов с гола, но остальные девять попыток Бобровский отразил и снова выиграл этот спор.
«Мы сделали это второй год подряд! И будем делать дальше… Мой друг, Сергей Бобровский, спасибо! Вчера я всё тебе сказал. Сегодня немного грустно от того, что это закончилось. Будем ждать следующего года.
Ты большой профессионал, ты уже всем всё доказал. И хочу пожелать только одного… ты знаешь! Мы знаем!
Спасибо всем, кто был на трибунах. За вашу невероятную поддержку! Мы попытались уделить внимание всем. Извините, если
А так, всё получилось! На сто процентов. И дело ни в том, кто победил, кто проиграл… Главное, что мы это старались сделать от души, искренне и на радость зрителю… На следующий год «Достать Бобровского-3″. Где? В каком городе? Не знаю… пока не знаю. Будем скромно ждать приглашения», — написал Ярушин в инстаграме.
Теперь по условиям спора Ярушин должен написать песню, а его тренер Артемий Панарин должен станцевать под нее.
Алексей Иванов