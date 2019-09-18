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16:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Канадского репортера заставили поцеловать рыбу (видео)

Такова местная традиция.

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Источник: РИА "Новости"

Репортер TSN Марк Мастерс попал под прицел Kiss Cam во время выставочного матча «Торонто» — «Оттава» в Сент-Джонсе. Журналисту предложили поцеловать местный символ — треску, и он после колебания приложился к рыбе губами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поцелуй трески — часть традиции в Ньюфаундленде. Для посвящения в жители этого острова (оно называется Screech-In) надо поцеловать рыбу, выпить рюмку местного рома Screech и сказать старинную поговорку.

Ранее такую церемонию прошли игроки «Торонто», которые тренируются на Ньюфаундленде перед сезоном.

Матч в Сент-Джонсе прошел при аншлаге, местная арена вмещает 6800 зрителей. Цена на билеты доходила до 600 долларов.

«Торонто» проиграл в первом выставочном матче межсезонья «Оттаве» 1:3. Сегодня обе команды проведут еще один матч — уже в столице Канады.

Алексей Иванов

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