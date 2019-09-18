Канадского репортера заставили поцеловать рыбу (видео)
Такова местная традиция.
Такова местная традиция.
Репортер TSN Марк Мастерс попал под прицел Kiss Cam во время выставочного матча «Торонто» — «Оттава» в
Поцелуй трески — часть традиции в Ньюфаундленде. Для посвящения в жители этого острова (оно называется Screech-In) надо поцеловать рыбу, выпить рюмку местного рома Screech и сказать старинную поговорку.
Ранее такую церемонию прошли игроки «Торонто», которые тренируются на Ньюфаундленде перед сезоном.
Матч в
«Торонто» проиграл в первом выставочном матче межсезонья «Оттаве» 1:3. Сегодня обе команды проведут еще один матч — уже в столице Канады.
Алексей Иванов