Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Барыс
Куньлунь
22
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
СКА
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Сибирь
Б
32
Все события
Фоторепортажи
10Кого Черчесов не вызвал в сборную России
14Финал ЛЧ в «Лужниках»: промах Терри и титул Криштиану
16:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Российский игрок «Вегаса» впервые подрался в НХЛ (видео)

Бой получился коротким, но знаковым.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Выставочный матч «Вегаса» с «Сан-Хосе» получился богатым на события. Болельщики увидели 6 шайб, несколько драк и опасных силовых приемов.

Во втором периоде 24-летний форвард «Голден Найтс» Валентин Зыков подрался с нападающим «Шаркс» Эвандером Кейном. Канадцу не понравилось, как Зыков встретил его в одном из эпизодов, поэтому он вызвал россиянина на бой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для Кейна это 21-я драка в карьере, для Зыкова — первая в НХЛ (до этого он дважды дрался в АХЛ).

Кейн в третьем периоде еще и заработал удаление до конца матча за толчок арбитра. Теперь ему грозит дисквалификация минимум на 10 матчей. Сам нападающий после матча заявил, что он лишь защищал себя, потому что лайнсмен без причины повалил его на лед.

«Вегас» победил «Сан-Хосе» 5:1, обе команды набрали на двоих 112 минут штрафа.

3 октября «Вегас» сыграет с «Сан-Хосе» в первом матче регулярного сезона НХЛ.

Алексей Иванов

Вегас Голден Найтс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Без Чалова, но с Жемалетдиновым: кого Черчесов вызвал в сборную
Первая после Исинбаевой. Сидорова стала новой королевой
Красно-белая рекурсия. «Спартак» уволил Кононова
«Милан» заинтересован в услугах Шевченко
Юран: Готов вытащить «Спартак»
Полузащитник «Локомотива» рассказал о дружбе с Криштиану Роналду
Черчесов: Будем ждать Миранчуков к ноябрьскому сбору
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь