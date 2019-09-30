Российский игрок «Вегаса» впервые подрался в НХЛ (видео)

Выставочный матч «Вегаса» с «Сан-Хосе» получился богатым на события. Болельщики увидели 6 шайб, несколько драк и опасных силовых приемов. Во втором периоде 24-летний форвард «Голден Найтс» Валентин Зыков подрался с нападающим «Шаркс» Эвандером Кейном. Канадцу не понравилось, как Зыков встретил его в одном из эпизодов, поэтому он вызвал россиянина на бой.

Для Кейна это 21-я драка в карьере, для Зыкова — первая в НХЛ (до этого он дважды дрался в АХЛ).



Кейн в третьем периоде еще и заработал удаление до конца матча за толчок арбитра. Теперь ему грозит дисквалификация минимум на 10 матчей. Сам нападающий после матча заявил, что он лишь защищал себя, потому что лайнсмен без причины повалил его на лед.



«Вегас» победил «Сан-Хосе» 5:1, обе команды набрали на двоих 112 минут штрафа.



3 октября «Вегас» сыграет с «Сан-Хосе» в первом матче регулярного сезона НХЛ.



Алексей Иванов