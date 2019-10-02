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17:47 (мск), источник: Sportmail.ru

«Сент-Луис» сделал чемпионский перстень для маленькой болельщицы (видео)

Милота дня.

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Источник: AP 2019

Чемпион НХЛ «Сент-Луис» сегодня открывает сезон матчем с «Вашингтоном». Хоккеисты уже получили перстни победителей Кубка Стэнли, а еще одно чемпионское кольцо досталось главной болельщице команды.

«Сент-Луис» сделал такой подарок Лейле Андерсон — 11-летней девочке, которая страдает от редкой аутоиммунной болезни.

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Борьба Лейлы с болезнью привлекла внимание команды и стала дополнительной мотивацией во время похода за Кубком Стэнли. Девочка была вместе с командой во время 7-го матча финала с «Бостоном» и во время чемпионского парада в Сент-Луисе.

Теперь игроки «Блюз» Александр Стеен и Колтон Парейко устроили сюрприз девочке, приехав к ней домой с чемпионским перстнем.

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А вот так выглядит сам чемпионский перстень. 282 алмаза, 51 сапфир и памятные вехи на пути к победе в Кубке Стэнли. Лейлу тут тоже не забыли.

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Алексей Иванов

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