«Сент-Луис» сделал чемпионский перстень для маленькой болельщицы (видео)
Милота дня.
Милота дня.
Чемпион НХЛ «Сент-Луис» сегодня открывает сезон матчем с «Вашингтоном». Хоккеисты уже получили перстни победителей Кубка Стэнли, а еще одно чемпионское кольцо досталось главной болельщице команды.
«Сент-Луис» сделал такой подарок Лейле Андерсон — 11-летней девочке, которая страдает от редкой аутоиммунной болезни.
Борьба Лейлы с болезнью привлекла внимание команды и стала дополнительной мотивацией во время похода за Кубком Стэнли. Девочка была вместе с командой во время 7-го матча финала с «Бостоном» и во время чемпионского парада в
Теперь игроки «Блюз» Александр Стеен и Колтон Парейко устроили сюрприз девочке, приехав к ней домой с чемпионским перстнем.
А вот так выглядит сам чемпионский перстень. 282 алмаза, 51 сапфир и памятные вехи на пути к победе в Кубке Стэнли. Лейлу тут тоже не забыли.
Алексей Иванов