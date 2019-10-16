Трамп пошутил над хоккеистом без нескольких передних зубов (видео)

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме «Сент-Луис», выигравший Кубок Стэнли этим летом.

Трамп много шутил, общаясь с игроками и руководством «Блюз». Так, президент заметил, что у форварда Александра Стеена не хватает нескольких передних зубов и пригласил его к себе.

«Вы только посмотрите на этого парня, посмотрите на его рот. Как думаете, сколько ударов он получил? И как считаете, я могу выдержать драку с ним? Не знаю, не знаю… Как, кстати, мои зубы выглядят? Никакого хоккея!» — сказал Трамп.

Также на этой встрече Трамп в шутку «купил» на импровизированном аукционе Кубок Стэнли за 65 тысяч долларов.