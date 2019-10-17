Панарин сфотографировался с хлебом в Нью-Йорке

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал шуточное фото для подписчиков своего инстаграма. Хоккеист, которого в США называют Хлебушек, сфотографировался в магазине на фоне буханок хлеба. «Хлеб всему голова», — подписал фото Панарин.



Хлебушком (Breadman) Артемия стали называть в его первый сезон в НХЛ одноклубники в «Чикаго». Фамилия Панарин созвучна названию сети кондитерских в США Panera Bread.



В стартовавшем регулярном чемпионате НХЛ российский вингер набрал 4 (2+2) очка в 3 матчах.



Алексей Иванов