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17:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Панарин сфотографировался с хлебом в Нью-Йорке

Хлебушек и хлеб.

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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал шуточное фото для подписчиков своего инстаграма. Хоккеист, которого в США называют Хлебушек, сфотографировался в магазине на фоне буханок хлеба.

«Хлеб всему голова», — подписал фото Панарин.

Во время загрузки произошла ошибка.


Хлебушком (Breadman) Артемия стали называть в его первый сезон в НХЛ одноклубники в «Чикаго». Фамилия Панарин созвучна названию сети кондитерских в США Panera Bread.

В стартовавшем регулярном чемпионате НХЛ российский вингер набрал 4 (2+2) очка в 3 матчах.

Алексей Иванов

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