Бобровский подарил одноклубнику часы, чтобы тот отдал ему любимый номер (фото)
Полюбовная сделка.
Полюбовная сделка.
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский рассказал, как поменялся номерами с форвардом команды Фрэнком Ватрано.
До этого российский вратарь выступал за «Коламбус» под 72-м номером. В «Пантерс» этот номер был занят Ватрано, но нападающий согласился уступить его за часы Rolex и еще пару подарков.
«Здесь у нас весь набор за номер «72». Тут бутылка вина, часы Rolex, обед из «Макдональдса» и два счастливых человека!
Ватрано теперь будет играть под 77-м номером.
Бобровский начал сезон во «Флориде» с 2 побед в 6 матчах. В среднем за игру он пропускает 4 шайбы, процент отраженных бросков — 87,2.
Алексей Иванов