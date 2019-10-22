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16:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Бобровский подарил одноклубнику часы, чтобы тот отдал ему любимый номер (фото)

Полюбовная сделка.

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Источник: AP 2019

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский рассказал, как поменялся номерами с форвардом команды Фрэнком Ватрано.

До этого российский вратарь выступал за «Коламбус» под 72-м номером. В «Пантерс» этот номер был занят Ватрано, но нападающий согласился уступить его за часы Rolex и еще пару подарков.

«Здесь у нас весь набор за номер «72». Тут бутылка вина, часы Rolex, обед из «Макдональдса» и два счастливых человека! P. S. Слава Богу, что он не говорил о «Феррари», — подписал совместное фото Бобровский.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ватрано теперь будет играть под 77-м номером.

Бобровский начал сезон во «Флориде» с 2 побед в 6 матчах. В среднем за игру он пропускает 4 шайбы, процент отраженных бросков — 87,2.

Алексей Иванов

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