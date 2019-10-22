Бобровский подарил одноклубнику часы, чтобы тот отдал ему любимый номер (фото)

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский рассказал, как поменялся номерами с форвардом команды Фрэнком Ватрано.



До этого российский вратарь выступал за «Коламбус» под 72-м номером. В «Пантерс» этот номер был занят Ватрано, но нападающий согласился уступить его за часы Rolex и еще пару подарков.



«Здесь у нас весь набор за номер «72». Тут бутылка вина, часы Rolex, обед из «Макдональдса» и два счастливых человека! P. S. Слава Богу, что он не говорил о «Феррари», — подписал совместное фото Бобровский.