Игрок НХЛ отказался от гола в пользу российского хоккеиста (фото)
Благородный поступок.
Благородный поступок.
Форвард «Филадельфии» Михаэль Раффль отказался от гола, который ему записали в матче с «Вегасом». Австриец сообщил, что не касался шайбы после броска защитника Ивана Проворова в эпизоде с третьим голом «Флайерс». Канал NBC Sports отметил этот момент в своей графике.
Позже НХЛ переписала гол на Проворова. Теперь у российского защитника 2 шайбы и 3 передачи в 7 матчах сезона. В это межсезонье Проворов продлил контракт с «Филадельфией» на 6 лет и 40,5 млн долларов.
Сам Раффль также отличился в игре с «Вегасом», поставив точку в матче — 6:2.
Алексей Иванов