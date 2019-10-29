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13:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Российский хоккеист НХЛ получил в подарок набор супов (фото)

Жизнь налаживается.

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Источник: Reuters

Форвард «Торонто» Илья Михеев рассказал, какой сюрприз ожидал его в раздевалке команды. Производитель супов Campbell's подарил хоккеисту набор своей продукции.

«Спасибо, Campbell's, за такой приветственный жест. Я, конечно, поем суп на обед перед игрой. Мне нравятся супы, и вам тоже они должны нравиться», — твитнул российский нападающий.

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Михеев стал известен как любитель супов в Канаде после своего первого интервью в Торонто на английском. В команде у Ильи теперь прозвище Souperman.

Недавно «Авангард», за который раньше играл Михеев, обещал прислать хоккеисту борщ в Канаду.

Во время загрузки произошла ошибка.

25-летний Михеев набрал 10 (4+6) очков в 13 матчах НХЛ.

Алексей Иванов

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