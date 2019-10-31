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13:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Посмотрите, какая классная собака появилась у «Вашингтона» (фото)

Мимими дня.

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Этой осенью у «Вашингтона» появилась своя собака — многие клубы НХЛ заводят щенков, которые в будущем станут помогать ветеранам, инвалидам или отрядам спасения.

Лабрадор «Кэпиталс» по кличке Капитан охотно принимает участие в активностях команды и примеряет различные наряды. По версии канадского канала TSN, собака «Вашингтона» выиграла конкурс по костюмам на Хэллоуин.

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Сегодня ночью лабрадор Капитан поддерживал бейсбольную команду «Вашингтон Нэшнлс», которая в 7-м матче серии Мировой серии обыграла «Хьюстон» и стала чемпионом МЛБ.

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Алексей Иванов

Вашингтон Кэпиталз
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