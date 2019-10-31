Посмотрите, какая классная собака появилась у «Вашингтона» (фото)

Этой осенью у «Вашингтона» появилась своя собака — многие клубы НХЛ заводят щенков, которые в будущем станут помогать ветеранам, инвалидам или отрядам спасения.



Лабрадор «Кэпиталс» по кличке Капитан охотно принимает участие в активностях команды и примеряет различные наряды. По версии канадского канала TSN, собака «Вашингтона» выиграла конкурс по костюмам на Хэллоуин.