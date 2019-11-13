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18:24 (мск), источник: Sportmail.ru

В матче НХЛ неожиданно погас свет (видео)

Прямо во время опасной атаки.

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Источник: Reuters

Необычный случай произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» — «Флорида». В начале второго периода, когда «Пантерс» играли в большинстве, на арене TD Garden неожиданно погас свет. В этот момент Майк Хоффман бросал по воротам «Бостона».

«Это действительно было опасно», — заметили комментаторы «Брюинс».

Во время загрузки произошла ошибка.

Комментаторы для болельщиков «Флориды» пошутили, что в Бостоне кто-то забыл оплатить счет за электричество.

«Пантерс» победили в гостях 5:4 по буллитам, несмотря на то, что уступали по ходу матча 0:4.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 19 бросков из 23 и был заменен после второго периода. Нападающий Евгений Дадонов очков в этой встрече не набрал, но нанес 4 броска в створ.

Алексей Иванов

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