В матче НХЛ неожиданно погас свет (видео)

Необычный случай произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» — «Флорида». В начале второго периода, когда «Пантерс» играли в большинстве, на арене TD Garden неожиданно погас свет. В этот момент Майк Хоффман бросал по воротам «Бостона». «Это действительно было опасно», — заметили комментаторы «Брюинс».

«Пантерс» победили в гостях 5:4 по буллитам, несмотря на то, что уступали по ходу матча 0:4.



Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 19 бросков из 23 и был заменен после второго периода. Нападающий Евгений Дадонов очков в этой встрече не набрал, но нанес 4 броска в створ.



Алексей Иванов