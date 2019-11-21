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18:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Кузнецов снова начал вести инстаграм

Хорошие новости.

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Источник: AP 2019

Центрфорвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов вернулся в соцсети и снова начал вести инстаграм. Сегодня хоккеист опубликовал три поста, начав с совместной фотографии с одноклубником Дмитрием Орловым.

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Также уроженец Челябинска показал подарок от звезды «Чикаго» Патрика Кэйна.

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Кузнецов удалил аккаунт в инстаграме этим летом после истории с проваленным допинг-тестом на чемпионате мира. Проба показала наличие в организме хоккеиста следов кокаина, ИИХФ после этого дисквалифицировала его на 4 года.

Кузнецов отбыл также короткую дисквалификацию в начале сезона в НХЛ, пропустив три матча. Евгений хорошо проводит этот регулярный чемпионат, он набрал 22 (10+12) очка в 21 матче.

Алексей Иванов

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