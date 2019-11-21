Кузнецов снова начал вести инстаграм
Хорошие новости.
Хорошие новости.
Центрфорвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов вернулся в соцсети и снова начал вести инстаграм. Сегодня хоккеист опубликовал три поста, начав с совместной фотографии с одноклубником Дмитрием Орловым.
Также уроженец Челябинска показал подарок от звезды «Чикаго» Патрика Кэйна.
Кузнецов удалил аккаунт в инстаграме этим летом после истории с проваленным
Кузнецов отбыл также короткую дисквалификацию в начале сезона в НХЛ, пропустив три матча. Евгений хорошо проводит этот регулярный чемпионат, он набрал 22 (10+12) очка в 21 матче.
Алексей Иванов