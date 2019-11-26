В команде НХЛ мальчик поработал менеджером по экипировке (видео)
Милота дня.
Милота дня.
«Филадельфия» сняла забавный ролик о мальчике, который один день поработал в клубе младшим менеджером по экипировке. Элвис должен был собирать джерси хоккеистов и складывать их в корзину.
«Корзина уже полна, у нас слишком много игроков!» — удивился мальчик количеству одежды.
Элвис является сыном старшего менеджера по экипировку в «Филадельфии» Дерека Сеттлмайра. Он уже помогал отцу в работе.
Самостоятельность мальчика так понравилась болельщикам «Флайерс», что они в соцсетях попросили клуб почаще выкладывать видео с Элвисом.
Алексей Иванов