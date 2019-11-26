В команде НХЛ мальчик поработал менеджером по экипировке (видео)

«Филадельфия» сняла забавный ролик о мальчике, который один день поработал в клубе младшим менеджером по экипировке. Элвис должен был собирать джерси хоккеистов и складывать их в корзину.



«Корзина уже полна, у нас слишком много игроков!» — удивился мальчик количеству одежды.