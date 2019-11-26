Хоккеист случайно попал шайбой в болельщицу и сделал за это подарок (видео)

На раскатке матча «Филадельфия» — «Ванкувер» игрок канадской команды Элиас Петтерссон попал шайбой в болельщицу — снаряд после броска срикошетил от перекладины. Чтобы загладить свою вину, шведский хоккеист подарил женщине бейсболку с автографом.



«Извините за шайбу», — написал Петтерсон на кепке.