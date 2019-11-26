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18:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Хоккеист случайно попал шайбой в болельщицу и сделал за это подарок (видео)

Извинения были приняты.

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Источник: Reuters

На раскатке матча «Филадельфия» — «Ванкувер» игрок канадской команды Элиас Петтерссон попал шайбой в болельщицу — снаряд после броска срикошетил от перекладины. Чтобы загладить свою вину, шведский хоккеист подарил женщине бейсболку с автографом.

«Извините за шайбу», — написал Петтерсон на кепке.

Во время загрузки произошла ошибка.

В самом матче Петтерссону не удалось отличиться, его команда уступила 1:2.

В 21 год швед является первым центрфорвардом «Кэнакс» и лучшим бомбардиром команды: в 25 матчах он набрал 29 (10+19) очков.

Алексей Иванов

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