Болельщик «Монреаля» бросил на лед полотенце из-за поражения 1:8 (видео)

«Монреаль» провел плохой матч после еще одного чувствительного поражения: в субботу «Канадиенс» вели в 4 шайбы у «Рейнджерс», но в итоге уступили 5:6. Всего команда Клода Жюльена проиграла пять последних матчей.



При этом после 24 игр «Монреаль» остается в зоне плей-офф: команда находится на 3-м месте в Атлантическом дивизионе. На счету «Канадиенс» 27 очков.



Алексей Иванов