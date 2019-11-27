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18:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщик «Монреаля» бросил на лед полотенце из-за поражения 1:8 (видео)

Полный разгром.

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Источник: AFP 2019

«Монреаль» потерпел самое крупное поражение в сезоне. «Канадиенс» проиграли принципиальному сопернику — «Бостону» — со счетом 1:8. В конце встречи кто-то из фанов «Монреаля» бросил на лед полотенце.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Монреаль» провел плохой матч после еще одного чувствительного поражения: в субботу «Канадиенс» вели в 4 шайбы у «Рейнджерс», но в итоге уступили 5:6. Всего команда Клода Жюльена проиграла пять последних матчей.

При этом после 24 игр «Монреаль» остается в зоне плей-офф: команда находится на 3-м месте в Атлантическом дивизионе. На счету «Канадиенс» 27 очков.

Алексей Иванов

Монреаль Канадиенс
1:8
1:3, 0:3, 0:2
Бостон Брюинз
Хоккей, НХЛ, Неделя 927.11.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Centre Bell, 21302 зрителя
Главные тренеры
Клод ЖюльенБрюс Кэссиди
Вратари
Кэри Прайс(Кейт Кинкейд)Ярослав Галак
1-й период
06:10Брендан Галлахер
08:03Джейк Дебраск(Шон Керали, Давид Крейчи)
12:41Ши Уэбер(Томаш Татар, Брендан Галлахер)
13:56Нэйт Томпсон
14:24Давид Пастрняк(Чарли Койл, Брэд Маршан)
14:32Чарли Макэвой
19:23Брэд Маршан(Чарли Койл)
2-й период
20:08Давид Пастрняк(Здено Хара, Брэд Маршан)
21:10Андерс Бьорк(Шон Керали)
29:06Давид Пастрняк(Брэндон Карло, Давид Крейчи)
32:43Коннор Клифтон
3-й период
48:26Чарли Койл(Шон Керали, Тори Краг)
55:38Макс Доми
55:38Джек Студничка
57:58Дэнтон Хейнен(Джек Студничка, Тори Краг)
Лучшие игроки матча
Давид Пастрняк (Бостон Брюинз), Брэд Маршан (Бостон Брюинз), Шон Керали (Бостон Брюинз)
Статистика
6Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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