Болельщик «Монреаля» бросил на лед полотенце из-за поражения 1:8 (видео)
Полный разгром.
Полный разгром.
«Монреаль» потерпел самое крупное поражение в сезоне. «Канадиенс» проиграли принципиальному сопернику — «Бостону» — со счетом 1:8. В конце встречи
«Монреаль» провел плохой матч после еще одного чувствительного поражения: в субботу «Канадиенс» вели в 4 шайбы у «Рейнджерс», но в итоге уступили 5:6. Всего команда Клода Жюльена проиграла пять последних матчей.
При этом после 24 игр «Монреаль» остается в зоне плей-офф: команда находится на 3-м месте в Атлантическом дивизионе. На счету «Канадиенс» 27 очков.
Алексей Иванов
|Клод Жюльен
|Брюс Кэссиди
|Кэри Прайс(Кейт Кинкейд)
|Ярослав Галак
|06:10
|Брендан Галлахер
|08:03
|Джейк Дебраск(Шон Керали, Давид Крейчи)
|12:41
|Ши Уэбер(Томаш Татар, Брендан Галлахер)
|13:56
|Нэйт Томпсон
|14:24
|Давид Пастрняк(Чарли Койл, Брэд Маршан)
|14:32
|Чарли Макэвой
|19:23
|Брэд Маршан(Чарли Койл)
|20:08
|Давид Пастрняк(Здено Хара, Брэд Маршан)
|21:10
|Андерс Бьорк(Шон Керали)
|29:06
|Давид Пастрняк(Брэндон Карло, Давид Крейчи)
|32:43
|Коннор Клифтон
|48:26
|Чарли Койл(Шон Керали, Тори Краг)
|55:38
|Макс Доми
|55:38
|Джек Студничка
|57:58
|Дэнтон Хейнен(Джек Студничка, Тори Краг)
Давид Пастрняк (Бостон Брюинз), Брэд Маршан (Бостон Брюинз), Шон Керали (Бостон Брюинз)
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0