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18:17 (мск), источник: Sportmail.ru

В Канаде хоккеист обезвредил грабителя

Теперь его сравнивают с Робокопом.

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Источник: Reuters

Защитник «Оттавы» Марк Боровецки помог жительнице Ванкувера накануне матча в НХЛ. Хоккеист гулял неподалеку от центра города и увидел, как человек проник в чужую машину и взял там рюкзак.

Грабитель после этого хотел уехать на велосипеде, но Боровецки его догнал и сбил с седла. Хоккеист после этого отобрал у преступника рюкзак.

Полиция Ванкувера поблагодарила игрока «Оттавы», свою признательность ему также выразила девушка, которой принадлежит машина. При этом она заметила, что болеет за соперника «Оттавы» — «Торонто».

«Сенаторс» после этого сделали ролик-коллаж по мотивам известного фильма, назвав своего игрока Борокопом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Алексей Иванов

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