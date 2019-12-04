В Канаде хоккеист обезвредил грабителя
Теперь его сравнивают с Робокопом.
Теперь его сравнивают с Робокопом.
Защитник «Оттавы» Марк Боровецки помог жительнице Ванкувера накануне матча в НХЛ. Хоккеист гулял неподалеку от центра города и увидел, как человек проник в чужую машину и взял там рюкзак.
Грабитель после этого хотел уехать на велосипеде, но Боровецки его догнал и сбил с седла. Хоккеист после этого отобрал у преступника рюкзак.
Полиция Ванкувера поблагодарила игрока «Оттавы», свою признательность ему также выразила девушка, которой принадлежит машина. При этом она заметила, что болеет за соперника «Оттавы» — «Торонто».
«Сенаторс» после этого сделали
Алексей Иванов