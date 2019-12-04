В Канаде хоккеист обезвредил грабителя

Защитник «Оттавы» Марк Боровецки помог жительнице Ванкувера накануне матча в НХЛ. Хоккеист гулял неподалеку от центра города и увидел, как человек проник в чужую машину и взял там рюкзак.



Грабитель после этого хотел уехать на велосипеде, но Боровецки его догнал и сбил с седла. Хоккеист после этого отобрал у преступника рюкзак.



Полиция Ванкувера поблагодарила игрока «Оттавы», свою признательность ему также выразила девушка, которой принадлежит машина. При этом она заметила, что болеет за соперника «Оттавы» — «Торонто».



«Сенаторс» после этого сделали ролик-коллаж по мотивам известного фильма, назвав своего игрока Борокопом.