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15:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Хоккеист вырубил вратаря одним ударом (видео)

Такого никто не ожидал.

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Источник: AP 2019

Форвард «Сан-Хосе» Джо Торнтон отправил в нокдаун вратаря «Каролины» Петра Мразека. Хоккеисты устроили стычку в середине второго периода.

Мразеку не понравился удар Торнтона клюшкой по щиткам, где была шайба. Чешский голкипер отмахнулся, но не попал по канадцу. В ответ Торнтон одним ударом уложил Мразека на лед.

Во время загрузки произошла ошибка.

По итогам эпизода Торнтон получил 4 минуты штрафа, а Мразек — две. После игры вратарь рассказал, что эта история придала ему мотивации.

«Если честно, так даже лучше. Ты чувствуешь, что ты в игре и еще больше хочешь добыть победу для команды», — сообщил Мразек.

Чех помог «Каролине» выиграть серию буллитов у «Сан-Хосе».

Алексей Иванов

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