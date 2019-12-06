Хоккеист вырубил вратаря одним ударом (видео)
Такого никто не ожидал.
Такого никто не ожидал.
Форвард «Сан-Хосе» Джо Торнтон отправил в нокдаун вратаря «Каролины» Петра Мразека. Хоккеисты устроили стычку в середине второго периода.
Мразеку не понравился удар Торнтона клюшкой по щиткам, где была шайба. Чешский голкипер отмахнулся, но не попал по канадцу. В ответ Торнтон одним ударом уложил Мразека на лед.
По итогам эпизода Торнтон получил 4 минуты штрафа, а Мразек — две. После игры вратарь рассказал, что эта история придала ему мотивации.
«Если честно, так даже лучше. Ты чувствуешь, что ты в игре и еще больше хочешь добыть победу для команды», — сообщил Мразек.
Чех помог «Каролине» выиграть серию буллитов у «Сан-Хосе».
Алексей Иванов