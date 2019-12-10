Игроки «Вашингтона» показали необычный предматчевый ритуал (видео)

Хоккеисты «Вашингтона» часто попадают в хайлайты еще до выхода на лед. Причиной тому — необычные предматчевые ритуалы команды, в которых обычно участвует и капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин.



Перед игрой с «Коламбусом» игроки «Вашингтона» показали еще одну домашнюю заготовку. После традиционного удара клюшкой между ног (да, это уже традиция в команде), Том Уилсон сделал вид, что с разворота сносит в ответ голову одноклубника. Смотрится впечатляюще.