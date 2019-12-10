Игроки «Вашингтона» показали необычный предматчевый ритуал (видео)
Такого вы еще не видели.
Такого вы еще не видели.
Хоккеисты «Вашингтона» часто попадают в хайлайты еще до выхода на лед. Причиной тому — необычные предматчевые ритуалы команды, в которых обычно участвует и капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин.
Перед игрой с «Коламбусом» игроки «Вашингтона» показали еще одну домашнюю заготовку. После традиционного удара клюшкой между ног (да, это уже традиция в команде), Том Уилсон сделал вид, что с разворота сносит в ответ голову одноклубника. Смотрится впечатляюще.
Но этот ритуал не помог «Вашингтону» настроиться на матч. «Кэпиталс» проигрывали 0:2 после двух периодов, а в третьем пропустили гол даже с отрицательного угла.
Овечкин забил «Коламбусу» 21-й гол в сезоне, но его команда уступила 2:5. Всего у российского форварда в этом сезоне 33 очка в 32 матчах.
Алексей Иванов