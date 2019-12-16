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15:32 (мск), источник: Sportmail.ru

В Канаде болельщик выиграл 50 тысяч долларов одним броском (видео)

Удивительная точность.

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Источник: РИА "Новости"

«Монреаль» во время домашнего матча с «Детройтом» провел конкурс для болельщиков и расстался с приличной суммой денег. Чтобы выиграть 50 тысяч долларов, нужно было попасть в в небольшой отверстие в воротах, бросая от дальней синей линии.

Болельщику «Канадиенс» по имени Пат удалось это сделать, причем его бросок получился на удивление сильным. Судя по радости ведущего, клуб совсем не расстроен такому проигрышу денег.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вид со стороны ворот тоже впечатляет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сам матч закончился не так удачно для «Монреаля», команда прервала 3-матчевую победную серию, уступив 1:2. Несмотря на поражение, канадская команда занимает третье место в своем дивизионе и находится в зоне плей-офф.

Алексей Иванов

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