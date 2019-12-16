В Канаде болельщик выиграл 50 тысяч долларов одним броском (видео)

«Монреаль» во время домашнего матча с «Детройтом» провел конкурс для болельщиков и расстался с приличной суммой денег. Чтобы выиграть 50 тысяч долларов, нужно было попасть в в небольшой отверстие в воротах, бросая от дальней синей линии.



Болельщику «Канадиенс» по имени Пат удалось это сделать, причем его бросок получился на удивление сильным. Судя по радости ведущего, клуб совсем не расстроен такому проигрышу денег.