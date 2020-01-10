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18:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Игроки «Торонто» прокатились на метро (видео)

Некоторые даже были в коньках.

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Источник: Reuters

Хоккеисты «Торонто» поехали на тренировку на открытом воздухе на метро. Игроки при этом были в экипировке, вратари шли в коньках и с щитками на ногах.

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Лучший бомбардир команды Остон Мэттьюс и лучший защитник Морган Райлли взяли в дорогу кофе.

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«Лифс» провели тренировку на самой большой площади в Канаде — Nathan Phillips Square. Посмотреть на команду пришло много болельщиков, «Торонто» устроил турнир 3 на 3. После тренировки игроки пообщались с болельщиками и раздали автографы.

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Алексей Иванов

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