Игроки «Торонто» прокатились на метро (видео)
Некоторые даже были в коньках.
Некоторые даже были в коньках.
Хоккеисты «Торонто» поехали на тренировку на открытом воздухе на метро. Игроки при этом были в экипировке, вратари шли в коньках и с щитками на ногах.
Лучший бомбардир команды Остон Мэттьюс и лучший защитник Морган Райлли взяли в дорогу кофе.
«Лифс» провели тренировку на самой большой площади в Канаде — Nathan Phillips Square. Посмотреть на команду пришло много болельщиков, «Торонто» устроил турнир 3 на 3. После тренировки игроки пообщались с болельщиками и раздали автографы.
Алексей Иванов