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16:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок НХЛ забил гол в свои ворота и чужие в одном матче (видео)

Невезение дня.

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Источник: Reuters

Защитник «Монреаля» Джефф Петри дважды отличился в матче с «Вашингтоном». Сначала 32-летний американец открыл счет в матче в первом периоде. А во второй 20-минутке Петри случайно отправил шайбу в свои ворота коньком. Так «Кэпиталс» вышли вперед 2:1, гол был записан на форварда гостей Трэвиса Бойда.

Во время загрузки произошла ошибка.

Петри уже не первый раз забивает автогол, на его счету теперь 4 такие шайбы.

«Монреаль» проиграл «Вашингтону» 2:4 и остался на 12-м месте в Восточной конференции. От зоны плей-офф «Канадиенс» отстают на 11 очков.

Алексей Иванов

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