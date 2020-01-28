Игрок НХЛ забил гол в свои ворота и чужие в одном матче (видео)

Защитник «Монреаля» Джефф Петри дважды отличился в матче с «Вашингтоном». Сначала 32-летний американец открыл счет в матче в первом периоде. А во второй 20-минутке Петри случайно отправил шайбу в свои ворота коньком. Так «Кэпиталс» вышли вперед 2:1, гол был записан на форварда гостей Трэвиса Бойда.