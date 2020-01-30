Игрок НХЛ отомстил за грязный прием соперника (видео)
Хоккейный кодекс чести в действии.
Хоккейный кодекс чести в действии.
Форвард «Эдмонтона» Зак Кэссиан наконец смог подраться с нападающим «Калгари» Мэттью Ткачаком.
Ткачак в предыдущем матче применил несколько опасных силовых приемов против Кэссиана, но от вызова на бой тогда отказался. Игроку «Эдмонтона» тогда дали два матча дисквалификации за попытку подраться с Ткачаком. В новой встрече после тех событий оба хоккеиста по договоренности скинули перчатки, победа осталась за Кэссианом.
Интересно, что перед этим подрались хоккеисты ведущих звеньев обоих клубов: Шон Монахан и Райан
В матче победа осталась за «Калгари», он выиграл по буллитам — 4:3. «Флэймс» в третий раз в сезоне победили в дерби, обе команды входят в зону
Алексей Иванов