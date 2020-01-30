Игрок НХЛ отомстил за грязный прием соперника (видео)

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Источник: Reuters

Форвард «Эдмонтона» Зак Кэссиан наконец смог подраться с нападающим «Калгари» Мэттью Ткачаком.

Ткачак в предыдущем матче применил несколько опасных силовых приемов против Кэссиана, но от вызова на бой тогда отказался. Игроку «Эдмонтона» тогда дали два матча дисквалификации за попытку подраться с Ткачаком. В новой встрече после тех событий оба хоккеиста по договоренности скинули перчатки, победа осталась за Кэссианом.

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Интересно, что перед этим подрались хоккеисты ведущих звеньев обоих клубов: Шон Монахан и Райан Ньюджент-Хопкинс. Для обоих игроков такое поведение — большая редкость.

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В матче победа осталась за «Калгари», он выиграл по буллитам — 4:3. «Флэймс» в третий раз в сезоне победили в дерби, обе команды входят в зону плей-офф на Западе.

Алексей Иванов

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