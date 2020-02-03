В НХЛ вратари подрались друг с другом (видео)

Противостояние «Калгари» и «Эдмонтона» стало главным в НХЛ. Практически каждый матч этих команд из канадской провинции Альберта не проходит без драки, так получилось и в последней встрече.



«Ойлерс» вели 6:3 к концу второго периода, когда вратарю «Флэймс» Кэму Тэлботу не понравился тычок клюшкой Сэма Ганье. В начавшейся потасовке Тэлбот нанес несколько ударов Ганье и еще одному игроку «Эдмонтона».



Увидев это, вратарь «нефтяников» Майк Смит выкатился к центру площадки, приглашая Тэлбота подраться. Тот согласился, и в НХЛ случилась первая драка голкиперов с 2013 года. В необычном поединке победил Смит, который нанес несколько ударов сопернику и завалил его на лед.