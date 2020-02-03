В НХЛ вратари подрались друг с другом (видео)
Такого не было очень давно.
Такого не было очень давно.
Противостояние «Калгари» и «Эдмонтона» стало главным в НХЛ. Практически каждый матч этих команд из канадской провинции Альберта не проходит без драки, так получилось и в последней встрече.
«Ойлерс» вели 6:3 к концу второго периода, когда вратарю «Флэймс» Кэму Тэлботу не понравился тычок клюшкой Сэма Ганье. В начавшейся потасовке Тэлбот нанес несколько ударов Ганье и еще одному игроку «Эдмонтона».
Увидев это, вратарь «нефтяников» Майк Смит выкатился к центру площадки, приглашая Тэлбота подраться. Тот согласился, и в НХЛ случилась первая драка голкиперов с 2013 года. В необычном поединке победил Смит, который нанес несколько ударов сопернику и завалил его на лед.
Судьи в итоге отправили обе команды в раздевалки, решив доиграть оставшиеся 24 секунды 2-го периода после перерыва. По итогам потасовки было вписано 50 минут штрафа, оба вратаря были удалены до конца матча. «Эдмонтон» забил еще два гола и победил 8:3.
В предыдущей драке голкиперов в 2013 году сошлись Рэй Эмери из «Филадельфии» и Брэйден Холтби из «Вашингтона».
Алексей Иванов