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14:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин проиграл маленькому болельщику в «Камень, ножницы, бумага» (видео)

Популярная забава.

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Источник: AP 2020

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин согласился сыграть в «Камень, ножницы, бумага» со своим болельщиком перед матчем с «Виннипегом». Российский форвард проиграл и подарил за это мальчику шайбу.

Интересно, что маленький болельщик пришел на игру с плакатом, где предлагал Овечкину сыграть на клюшку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сам матч не получился ни у Овечкина, ни у «Вашингтона». «Кэпиталс» уступили 0:3, для них это третье поражение в 5 последних матчах.

Овечкин с 43 голами остался на 3- месте в гонке снайперов в этом сезоне. От чеха Давида Пастрняка из «Бостона» он отстает на 3 шайбы.

Алексей Иванов

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