Овечкин проиграл маленькому болельщику в «Камень, ножницы, бумага» (видео)

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин согласился сыграть в «Камень, ножницы, бумага» со своим болельщиком перед матчем с «Виннипегом». Российский форвард проиграл и подарил за это мальчику шайбу. Интересно, что маленький болельщик пришел на игру с плакатом, где предлагал Овечкину сыграть на клюшку.

Сам матч не получился ни у Овечкина, ни у «Вашингтона». «Кэпиталс» уступили 0:3, для них это третье поражение в 5 последних матчах.



Овечкин с 43 голами остался на 3- месте в гонке снайперов в этом сезоне. От чеха Давида Пастрняка из «Бостона» он отстает на 3 шайбы.



Алексей Иванов