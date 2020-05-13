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14:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Жена Ковальчука показала идеальный пресс (видео)

Что бывает, если не есть пиццу.

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Николь Ковальчук, жена российского хоккеиста Ильи Ковальчука, поделилась секретом, как иметь идеальный пресс.

«Как говорит мой тренер: хочешь пресс, не ешь пиццу, не хочешь пресс — ешь пиццу», — написала Ковальчук в инстаграме.

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Жена Ковальчука часто показывает свои тренировки в соцсетях. Вот одна из них:

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А в прошлом году Николь снялась в фотосессии для французского журнала Maxim.

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Алексей Иванов

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