Жена Ковальчука показала идеальный пресс (видео)
Что бывает, если не есть пиццу.
Что бывает, если не есть пиццу.
Николь Ковальчук, жена российского хоккеиста Ильи Ковальчука, поделилась секретом, как иметь идеальный пресс.
«Как говорит мой тренер: хочешь пресс, не ешь пиццу, не хочешь пресс — ешь пиццу», — написала Ковальчук в инстаграме.
Жена Ковальчука часто показывает свои тренировки в соцсетях. Вот одна из них:
А в прошлом году Николь снялась в фотосессии для французского журнала Maxim.
Алексей Иванов