Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
19Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий
16Николь Ковальчук — прекрасная жена звезды сборной России
12:44 (мск), источник: Sportmail.ru

«Вместе веселее». Новая тренировка Ковальчука с женой (видео)

У Ильи хороший тренер.

Наверх
Источник: Reuters

Российский хоккеист Илья Ковальчук продолжает поддерживать форму. Форвард «Вашингтона» поделился новым видео в своем инстаграме, где он выполняет упражнения на пресс со своей семьей.

" Вместе веселее, спасибо, тренер Николь", — подписал Ковальчук свой ролик.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во время карантина нападающий часто показывает свои тренировки вместе с семьей.

Во время загрузки произошла ошибка.

НХЛ планирует возобновить сезон этим летом, матчи будут проходить в нескольких городах. Лига обсуждает идею с участием в плей-офф 24 команд.

Алексей Иванов

Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
ЦСКА продлил контракт с Гончаренко
Соболь, газ: зачем «Спартак» купил форварда, который не забивает
«СЭ»: «Химки» откажутся не только от участия в РПЛ, но и в ФНЛ
Российский волейбольный тренер побил рекорд Книги Гиннесса
Спорт Mail.ru покажет лучшие Класико последних лет
«МЮ» готовит предложение «Барселоне» по трансферу Коутиньо
Контракт Шлеменко с UFC не будет подписан на обычных условиях
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь