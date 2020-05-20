«Вместе веселее». Новая тренировка Ковальчука с женой (видео)
У Ильи хороший тренер.
У Ильи хороший тренер.
Российский хоккеист Илья Ковальчук продолжает поддерживать форму. Форвард «Вашингтона» поделился новым видео в своем инстаграме, где он выполняет упражнения на пресс со своей семьей.
" Вместе веселее, спасибо, тренер Николь", — подписал Ковальчук свой ролик.
Во время карантина нападающий часто показывает свои тренировки вместе с семьей.
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Алексей Иванов