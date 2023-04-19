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10:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Хоккеисту команды «Виннипег» вспороли лицо лезвием конька

Игроку наложили 75 швов.

Виннипег
ВегасНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Хоккеисту команды НХЛ «Виннипег Джетс» Моргану Баррону наложили не менее 75 швов на лицо после того, как он упал на лезвие конька вратаря команды «Вегас Голден Найтс».

Во время загрузки произошла ошибка.

Морган проводил свой дебютный матч в плей-офф. Инцидент произошел в первом периоде, возле ворот «Вегаса». Баррона толкнули вперед и он упал лицом на лезвие конька вратаря. Хоккеист покинул площадку, медицинский персонал оперативно зашил рану и игрок смог вернуться на скамейку запасных.

Баррон выступает за команду «Виннипег Джетс» с сезона 2021−2022.

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0:0, 1:2, 0:3
Виннипег
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