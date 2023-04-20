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10:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Капризов подрался в концовке матча с «Далласом»

Капризов получил дисциплинарный штраф.

Миннесота
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Источник: Reuters

Российский нападающий клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов подрался на последних минутах матча.

Во время загрузки произошла ошибка.

Капризов полез в драку с игроком команды «Даллас Старз» Максом Доми. За пять с половиной минут до конца третьего периода после свистка хоккеисты толкнули друг друга, после чего Кирилл набросился на Макса и несколько раз ударил кулаками по голове. Судьи быстро вмешались и разняли хоккеистов. Каждый из них получил по 10-минутному дисциплинарному штрафу.

«Даллас» обыграл «Миннесоту» во второй игре серии плей-офф со счетом 7:3.

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