Капризов подрался в концовке матча с «Далласом»
Капризов получил дисциплинарный штраф.
Миннесота
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Капризов получил дисциплинарный штраф.
Российский нападающий клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов подрался на последних минутах матча.
Капризов полез в драку с игроком команды «Даллас Старз» Максом Доми. За пять с половиной минут до конца третьего периода после свистка хоккеисты толкнули друг друга, после чего Кирилл набросился на Макса и несколько раз ударил кулаками по голове. Судьи быстро вмешались и разняли хоккеистов. Каждый из них получил по 10-минутному дисциплинарному штрафу.
«Даллас» обыграл «Миннесоту» во второй игре серии плей-офф со счетом 7:3.