Капризов подрался в концовке матча с «Далласом»

Капризов полез в драку с игроком команды «Даллас Старз» Максом Доми. За пять с половиной минут до конца третьего периода после свистка хоккеисты толкнули друг друга, после чего Кирилл набросился на Макса и несколько раз ударил кулаками по голове. Судьи быстро вмешались и разняли хоккеистов. Каждый из них получил по 10-минутному дисциплинарному штрафу.