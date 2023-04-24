Овечкин с семьей возвращаются в Россию
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин возвращается в Россию на время отпуска между сезонами НХЛ.
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин возвращается в Россию на время отпуска между сезонами НХЛ.
Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин возвращается в Россию с семьей на время отпуска.
Жена Александра опубликовала фото мужа с сыновьями Ильей и Сергеем из аэропорта в своих соцсетях. Анастасия сообщила, что отпуск продлится четыре месяца.
«Кэпиталз» впервые с 2014 года не попали в плей-офф НХЛ.