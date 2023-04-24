Овечкин с семьей возвращаются в Россию

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин возвращается в Россию с семьей на время отпуска.

Жена Александра опубликовала фото мужа с сыновьями Ильей и Сергеем из аэропорта в своих соцсетях. Анастасия сообщила, что отпуск продлится четыре месяца.