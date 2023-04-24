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17:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин с семьей возвращаются в Россию

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин возвращается в Россию на время отпуска между сезонами НХЛ.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин возвращается в Россию с семьей на время отпуска.

Жена Александра опубликовала фото мужа с сыновьями Ильей и Сергеем из аэропорта в своих соцсетях. Анастасия сообщила, что отпуск продлится четыре месяца.

«Кэпиталз» впервые с 2014 года не попали в плей-офф НХЛ.

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