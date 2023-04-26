Инсайдер: Ничушкин покинул расположение «Колорадо» из-за проблем с алкоголем

28-летний россиянин пропустил третью и четвертую игру первого раунда серии плей-офф против «Сиэтл Кракен». На одной из пресс-конференций главный тренер «Колорадо» Джарел Беднар сообщил, что Ничушкин покинул расположение команды по личным причинам на неопределенный срок.

«Я так понимаю, произошел инцидент, связанный с употреблением алкоголя. Я не знаю, каковы следующие шаги, я не знаю масштабности ситуации, но ясно, что что-то произошло в отеле команды в пятницу вечером, и это потребовало вмешательства “Колорадо”. Что-то происходит, я точно не знаю что, но работаю над поиском дополнительной информации», — сказал Серавалли в одном из подкастов Sportsnet.

Позже агент россиянина Марк Гандлер опроверг эту информацию, но не дал никакой дополнительной конкретики по сложившийся ситуации.