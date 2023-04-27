«Гениальная игра» Бобровского спасла «Флориду» от вылета из плей-офф НХЛ

Одним из главных творцов победы «Флориды» стал российский голкипер Сергей Бобровский. На его счету 44 отраженных броска по воротам и ключевой сэйв на последних секундах матча. Именно он не позволил вышедшему один на один нападающему «Бостона» Брэду Маршанду вырвать победу в основное время и досрочно завершить серию.

«В плей-офф именно лидеры тащат команду, и Бобровский сегодня был гениален», — сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис.

В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились Брэд Маршанд, Патрис Бержерон и Тейлор Холл, у «Флориды» — Энтони Дюклер, Сэм Беннетт и Сэм Райнхарт. Автором победной шайбы «пантер» в овертайме стал Мэттью Ткачук.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/72klsbNxxNY" title="NHL Game 5 Highlights | Panthers vs. Bruins - April 26, 2023" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Сергей сделал чертовски важный сейв в концовке, в противном случае наш сезон закончился бы», — отметил после матча Ткачук.

Перформанс Бобровского вошел в тройку лучших вратарских игр в плей-офф в истории «Флориды». По количеству сэйвов он уступил лишь американцу Джону Ванбисбруку (55) и канадцу Роберто Луонго (49).