«Сиэтл Кракен» повторил рекорд НХЛ 105-летней давности

Счет в матче был открыт на седьмой минуте второго периода благодаря точному броску нападающего гостей Моргана Гики. Таким образом, «Сиэтл» открывал счет во всех пяти матчах этой серии, которая является дебютной для американской команды в истории плей-офф НХЛ.