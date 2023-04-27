«Сиэтл Кракен» повторил рекорд НХЛ 105-летней давности
«Сиэтл Кракен» на выезде одержал победу над «Колорадо Эвеланш» (3:2) в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Сиэтл Кракен» на выезде одержал победу над «Колорадо Эвеланш» (3:2) в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Счет в матче был открыт на седьмой минуте второго периода благодаря точному броску нападающего гостей Моргана Гики. Таким образом, «Сиэтл» открывал счет во всех пяти матчах этой серии, которая является дебютной для американской команды в истории плей-офф НХЛ.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, таким образом «Сиэтл» повторил достижение «Торонто Аренас» 105-летней давности в плей-офф НХЛ. Они стали второй командой в истории лиги, которая открывала счет в каждом из первых пяти матчей в розыгрыше Кубка Стэнли.
Благодаря сегодняшей победе «Сиэтл» вышел вперед в серии — 3−2. Следующий матч серии пройдет ночью 29 апреля на домашней арене «Сиэтла».