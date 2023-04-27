Тарасенко продает дом за 6,2 миллионов долларов

Владимир приобрел дом в 2018 году. Дом построили по индивидуальному заказу в 2016 году. В нем пять спален и пять ванных комнат. Потолки высотой три метра, нестандартное освещение и французские двери. Также, на участке находится подогреваемый бассейн с морской водой, водопадом и гидромассажной ванной. Есть мини-хоккейная площадка, кинотеатр. Гараж на четыре автомобиля.