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17:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Тарасенко продает дом за 6,2 миллионов долларов

Игрок команды НХЛ «Нью-Йорк Рэйнджерс» Владимир Тарасенко продает свой дом в городе Сент-Луис за 6,2 миллиона долларов, сообщает Realtor.com

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Источник: Reuters

Владимир приобрел дом в 2018 году. Дом построили по индивидуальному заказу в 2016 году. В нем пять спален и пять ванных комнат. Потолки высотой три метра, нестандартное освещение и французские двери. Также, на участке находится подогреваемый бассейн с морской водой, водопадом и гидромассажной ванной. Есть мини-хоккейная площадка, кинотеатр. Гараж на четыре автомобиля.

Тарасенко с командой «Сент Луис Блюз» стал обладателем Кубка Стэнли в 2019 году. В феврале этого года перешел в клуб «Нью-Йорк Рэйнджерс».

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